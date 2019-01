Ensalada de jícama y melón Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una ensalada agridulce con jícama y melón, bañada en una mezcla de jugo de limón con ralladura de limón, miel y hierbabuena. Refrescante y saludable. Ingredientes 2 tazas de jícama cortada en tiras delgadas

2 tazas de melón cortado en cubos

3 cucharadas de jugo fresco de limón

3 cucharadas de hojas de hierbabuena fresca picada

1 cucharadita de ralladura de limón

2 cucharadas de miel Cómo hacerlo 1. Mezcla la jícama con el melón en un tazón. Aparte, mezcla muy bien el jugo de limón con la hierbabuena, ralladura de limón y miel. Refrigera durante 2 horas antes de servir.

