Uvas con zanahoria y cebolla al horno Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Uvas, zanahorias baby y trozos de cebolla con un toque de aceite de oliva y comino. Una receta de guarnición con un toque hindú. Ingredientes 1 kilo de uvas negras sin semilla

500 gramos de zanahoria baby pelada

1 cebolla morada, cortada en uñas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de comino en polvo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 ºC (375 ºF). Forra una charola para hornear con papel aluminio. 2. Coloca las uvas, zanahorias y cebolla en un recipiente. Agrega el aceite de oliva y revuelve bien para cubrirlas completamente. Espolvorea con comino. 3. Extiende sobre la charola y hornea hasta que las zanahorias empiecen a suavizarse, aproximadamente 15 minutos.

