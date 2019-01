Ensalada agridulce de apio Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Rebanadas de apio con cerezas secas y nueces, aderezadas con una mezcla de mayonesa light y yogurt light con un toque de jugo de limón. Una receta fácil. Ingredientes 3/4 taza de apio rebanado

1/3 taza de cerezas secas

1/3 taza de chícharos congelados, descongelados

3 cucharadas de cilantro fresco picado

1 cucharada de nueces picadas, tostadas 1 1/2 cucharadas de mayonesa light

1 1/2 cucharadas de yogurt light saber natural

1 1/2 cucharaditas de jugo de limón

1/8 cucharadita de sal

Mezcla en un tazón el apio, cerezas, chícharos, perejil y nueces. Añade la mayonesa, yogurt y jugo de limón, revolviendo hasta integrar perfectamente. Sazona con sal y pimienta. Refrigera hasta que se enfríe antes de servir.

