Camarones con coco Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Estos camarones crujientes se sumergen en una mezcla de cerveza y coco antes de freírse. La salsa con que se sirven se repara con mermelada de naranja, mostaza y picante. Ingredientes ½ taza de harina

2/3 taza de cerveza

1½ cucharaditas de polvo de hornear

¼ taza de harina

2 tazas de coco rallado

24 camarones

Agarra los camarones por la cola y pásalos en el tazón con la harina, sacude el exceso. Sumérgelos en la mezcla de cerveza, sacude el exceso. Enseguida pasa los camarones en el coco y ve poniéndolos en una charola de hornear forrada con papel encerado. Refrigera por 30 minutos. Mientras tanto, calienta el aceite a 175°C en una freidora (o un sartén profundo). 3. Fríe los camarones, de 2 a 3 minutos o hasta que estén dorados, dando vuelta una vez. Con unas pinzas, saca los camarones. Colócalos sobre toallas de papel para escurrir el exceso de aceite. Sirve calientes con su salsa.

