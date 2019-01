Dip de espárragos Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Espárragos cocidos y molidos con jitomate, cebolla y chile. Este dip tiene una consistencia y apariencia similares a las del guacamole, pero sin aguacate ni jugo de limón. Ingredientes 24 espárragos verdes, troceados

1/2 taza de jitomate picado

1 chile serrano verde picado

1 cucharada de cilantro picado

4 cebollitas cambray

2 dientes de ajo Cómo hacerlo 1. Coloca los espárragos en una olla y cubre con agua. Calienta a fuego alto y deja que hiervan durante 5 minutos, hasta que estén blandos, pero aún firmes. Escurre y enjuaga con agua fría. 2. Coloca los espárragos, jitomates, chile, cilantro, ajo y cebollín en un procesador de alimentos o vaso de la licuadora. Muele hasta tener la consistencia de un guacamole. Refrigera durante 1 hora antes de servir. Acompaña con tostadas horneadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

