Hot cakes de papa Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Esta receta combina papa rallada, cebolla picada y huevos con un toque de limón. Son una especie de tortitas de papa fritas en forma de hot cakes. Ingredientes 8 papas sin pelar, ralladas

1 cebolla grande, finamente picada

3 huevos, ligeramente batidos

3 cucharadas de harina de trigo

1/2 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharada de romero seco

1 cucharada de sal

2 cucharaditas de pimienta negra molida

1 1/2 cucharadita de jugo de limón

2 cucharadas de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. Coloca en un tazón grande las papas, cebolla, huevos, harina, polvo para hornear, romero, sal, pimienta y jugo de limón. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Pon en el aceite caliente aproximadamente 2/3 de taza por hot cake, y presiona con una espátula dándoles la forma de un hot cake. Cocina entre 3 y 4 minutos por lado, hasta que estén dorados. Escurre sopre toallas de papel. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.