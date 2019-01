Gazpacho de mango Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una deliciosa alternativa al gazpacho tradicional. Esta sopa fría tiene un sabor agridulce con un toque ligeramente picante. Ingredientes 2 tazas de mangos en cubos de 1/2 centímetro

2 tazas de jugo de naranja

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 pepino, sin semillas y cortado en cubos de 1/2 centímetro

1 pimiento morrón rojo, cortado en cubos de 1/2 centímetro 2 dientes de ajo

1 chile jalapeño, sin semilla y picado

3 cucharadas de jugo de limón persa

2 cucharadas de cilantro fresco picado

Licua los mangos con el jugo de naranja y aceite, hasta tener un puré uniforme. Vierte dentro de un tazón mediano y agrega el resto de los ingredientes. Sazona con sal y pimienta al gusto. Refrigera hasta antes de servir. (Se puede preparar varias horas antes de servir).

