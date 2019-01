Papas y espárragos al horno Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de papa y espárragos con hierbas y ajo, cocidos en el horno hasta que quedan ligeramente dorados. Una receta de guarnición saludable y sabrosa. Ingredientes 700 gramos de papas, troceadas

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

8 dientes de ajo, en rebanadas muy delgadas

4 cucharaditas de romero seco

4 cucharaditas de tomillo seco

2 cucharaditas de sal de mar

1 manojo de espárragos, cortados en trozos de 3 centímetros

Pimienta negra molida al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220 ºC (425 ºF). 2. Coloca en un refractario para hornear las papas con mitad del aceite de oliva, ajo, romero, tomillo y mitad de la sal. Revuelve bien. 3. Tapa las papas con papel aluminio y hornea durante 20 minutos. Retira del horno e incorpora los espárragos, el resto del aceite y sal; revuelve bien. Tapa de nuevo y hornea durante 15 minutos más o hasta que las papas estén suaves. Sube la temperatura del horno a 230 ºC (450 ºF). Retira el papel aluminio y deja en el horno de 5 a 10 minutos más, hasta que las papas se hayan dorado ligeramente. Espolvorea con pimienta y sirve.

