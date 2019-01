Cecina estilo Jalisco Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Bisteces de res sazonados con jugo de limón, sal y especias se secan bajo el sol durante varios días. Ingredientes 1 kilo de filetes de res lo más delgados posible

1 1/2 limones por filete de res, su jugo

Ajo en polvo al gusto

Comino en polvo al gusto

1. Unta ambos lados de cada filete de res con el jugo de 1 1/2 limones. Luego espolvorea con ajo en polvo, comino, sal y pimienta. 2. Extiende los filetes de res sobre charolas, sin encimar, y coloca bajo el sol. Deja la carne expuesta al sol durante 4 días, o hasta que se haya secado completamente, volteando de vez en cuando y refrigerando durante todas las noches. 3. Ya seca la carne, puedes almacenarla en un lugar fresco y seco. Para servir, dora en aceite o asa al carbón.

