Pollo al mojo de ajo Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo sin piel bañadas en una salsa de aceite con ajo y jugo de limón, y horneadas a la perfección. Una receta muy fácil de preparar. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas y sin piel

1/2 taza de aceite vegetal

4 o 5 limones, su jugo

8 dientes de ajo

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Engrasa con parte del aceite un molde refractario. Acomoda las piezas de pollo en el molde, procurando no encimarlas entre sí. 3. Licua el aceite restante con el jugo de limón, ajo y sal, hasta tener una salsa uniforme. Vierte sobre las piezas de pollo en el molde. 4. Hornea en el horno precalentado, volteando una vez, hasta que el pollo se haya cocido y dorado, aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

