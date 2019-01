Pechugas enchiladas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Milanesas de pechuga de pollo marinadas y guisadas en una salsa picante con jugo de naranja. Una receta fácil, pero sabrosa. Ingredientes 1 litro de jugo de naranja

1 taza de salsa picante de botella

1 cebolla

4 dientes de ajo

4 ramitas de orégano fresco

Sal al gusto

6 milanesas de pechuga de pollo, aplanadas

1. Licua el jugo de naranja con la salsa, cebolla, ajo, orégano y sal, hasta tener una salsa homogénea. 2. Coloca las milanesas en un recipiente y vierte encima la salsa anterior. Mueve muy bien para cubrir completamente las milanesas. Deja marinar durante 30 minutos. 3. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Escurre las milanesas marinadas y reserva la salsa. Fríe las milanesas durante unos minutos, hasta que se hayan dorado por ambos lados. (Puedes freírlas de dos en dos para que se doren uniformemente). 4. Vierte sobre las milanesas doradas la salsa en que se marinaron. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la salsa se espese. 5. Sirve calientes y acompaña con arroz y ensalada de lechuga.

