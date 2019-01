Bebida de cítricos con vino blanco Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Jugos de naranja y limón con un poco de vino blanco y el toque efervescente del agua mineral. Sirve esta bebida refrescante bien fría y, si lo deseas, adorna con rodajas de naranja o limón. Ingredientes 2 tazas de agua natural

1 taza de azúcar

3 tazas de jugo de naranja

1 taza de jugo de limón

1 taza de vino blanco

3 tazas de agua mineral

3 tazas de hielo picado Cómo hacerlo 1. Calienta el agua natural y el azúcar en una cacerola, y deja que hiervan durante 5 minutos, hasta formar un jarabe natural. Retira del fuego y deja enfriar completamente. 2. Mezcla en una jarra el jugo de naranja, jugo de limón, vino blanco y jarabe natural. Refrigera hasta que se enfríe. 3. Justo antes de servir, saca la bebida del refrigerador y agrega el agua mineral y el hielo. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.