Aderezo de queso y mayonesa Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta receta combina queso parmesano con mayonesa y un toque de salsa cátsup. Ideal para servir sobre verduras al vapor. Ingredientes 1/2 taza de queso parmesano rallado

1/2 taza de mayonesa

1/4 taza de salsa cátsup Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón pequeño, hasta tener una consistencia uniforme. Sirve sobre todo tipo de verduras cocidas al vapor.

