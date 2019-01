Ensalada de naranja Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta sencilla de ensalada de gajos de naranja sazonados muy ligeramente con mostaza, azúcar y sal. Ideal para acompañar carnes. Ingredientes 5 naranjas, peladas

1/2 cucharadita de mostaza en polvo

1/2 cucharadita de azúcar

Sal al gusto Cómo hacerlo 1. Separa los gajos de la naranja y retira de cada uno la membrana exterior que cubre la pulpa o “cristales” de la naranja. 2. Coloca la pulpa de la naranja en una ensaladera o tazón y espolvorea con mostaza en polvo, azúcar y sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.