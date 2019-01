Ensalada de col con piña Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Receta de ensalada de col (o repollo) con piña en almíbar, aderezada con mayonesa y un toque de salsa inglesa. Una receta fácil y sabrosa. Ingredientes 1 col chica, picada finamente

400 gramos de piña en almíbar, escurrida y picada

2 o 3 cucharadas de almíbar de piña

1 taza de mayonesa

Sal y pimienta al gusto

1. Calienta suficiente agua como para cubrir la col en una olla a fuego alto. Cuando empiece a hervir, agrega la col picada y apaga el fuego. Deja reposar durante 5 minutos, luego escurre bien. 2. Coloca la col escurrida dentro de una ensaladera o tazón. Agrega la piña, almíbar y mayonesa. Mezcla bien y sazona con sal y pimienta al gusto. Justo antes de servir, agrega la salsa inglesa y mezcla de nuevo.

