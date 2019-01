Ensalada de pan tostado Tiempo Total 52 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Cubos de bolillo tostado en una ensalada de jitomate con pepino y pimiento, aderezada con una vinagreta de limón. Ingredientes 5 tazas de jitomate picado

1 taza de pepino picado

1/2 taza de cebollín picado

1/2 taza de pimiento morrón amarillo

1/2 taza de cilantro fresco picado

1/4 taza de hojas de albahaca fresca 1/4 taza de jugo fresco de limón

1 1/2 cucharadas de aceite de oliva

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1 diente de ajo, picado

1. Mezcla en un tazón grande los jitomates, pepino, pimiento morrón, perejil y albahaca. 2. Aparte, mezcla en un tazón pequeño el jugo de limón con el aceite de oliva, sal, pimienta negra molida y ajo. Vierte sobre las verduras y revuelve bien. Refrigera durante 30 minutos. 3. Mientras, precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Acomoda los cubos de pan sobre una charola para hornear. Hornea durante 12 minutos o hasta que se hayan tostado y secado. 4. Mezcla los cubos de pan con las verduras aderezadas y sirve.

