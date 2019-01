Pollo con manzana y pasas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 2 Trozos de pechuga de pollo y manzana con pasitas, guisados en jugo de manzana con especias. Una receta fácil y rápida con un ligero sabor al Medio Oriente. Ingredientes 2 pechugas de pollo, cortadas en cubos de 2 centímetros

1 1/2 tazas de jugo de manzana

1/4 cucharadita de clavos de olor molidos

1/3 cucharadita de curry en polvo

1 cucharadita de canela molida

1 pizca de ajo en polvo

1. Coloca el pollo en un sartén a fuego medio-alto. Agrega el jugo de manzana, clavos, curry, canela y ajo en polvo. Mezcla bien, luego agrega las pasitas. 2. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 20 minutos. Sirve y baña con sus jugos.

