Dip de alubias light Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Deliciosa receta de dip de alubias con queso cottage, jitomate y albahaca fresca. Sirve con pan de pita o rebanadas de bolillo tostado. Ingredientes 1 taza de queso cottage bajo en grasa

1 frasco (570 gramos) de alubias cocidas, escurridas

1 puño de albahaca fresca, picada

250 gramos de jitomate uva, cortados a la mitad

1 diente de ajo, picado

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Licua todos los ingredientes hasta tener una consistencia tersa. 2. Sirve frío o tibio y acompaña con pan pita.

