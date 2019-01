Ensalada de pollo con mango Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Tiras de pollo salteadas con chipotle y pimiento morrón, cubiertas con aderezo de yogurt y limón, y servidas sobre lechuga orejona. Prepara esta receta saludable en menos de 30 minutos. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva

4 pechugas de pollo, cortadas en tiras

1 diente de ajo, pelado y finamente picado

1 chile chipotle, picado

Sal y pimienta al gusto

1 1/2 tazas de pulpa de mango picada

2 taza de pimiento morrón rojo, picado

1/3 taza de cebollín picado

1/2 lechuga orejona, troceada Aderezo 1/4 taza de yogurt natural

1 1/2 cucharadas de jugo de limón

1. Calienta el aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio. Agrega el pollo, ajo y chile chipotle. Espolvorea con sal y pimienta y cocina de 7 a 10 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que el pollo se haya cocido completamente. 2. Incorpora al sartén el mango, pimiento, y cebollín. Cocina durante 5 minutos más, hasta que el pimiento esté suave y el mango se haya calentado. 3. Mezcla aparte el yogurt con el jugo de limón y la miel. Vierte sobre el guiso de pollo y revuelve con cuidado. 4. Divide la lechuga entre 4 platos y sirve encima la ensalada.

