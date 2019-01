Pasta linguini con hongos y hierbas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Linguini (o cualquier otra pasta italiana larga) y rebanadas de hongos portobello con hierbas frescas. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 4 hongos portobello

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

500 gramos de pasta linguini

1 cucharadita de vinagre de vino tinto

1 cucharadita de orégano fresco picado 1 cucharadita de albahaca fresca picada

1/2 cucharadita de romero fresco picado

2 dientes de ajo, pelados y triturados

2 cucharaditas de jugo de limón fresco

Corta los hongos en rebanadas de 1/2 centímetro y coloca en un tazón mediano. Mezcla con el resto del aceite de oliva, vinagre de vino tinto, orégano, albahaca, romero, ajo y jugo de limón. Sazona con sal y pimienta. 5. Coloca la pasta cocida en un tazón grande y revuelve con la mezcla hongos y hierbas. Sirve inmediatamente.

