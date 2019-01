Sopa de lentejas con papa y plátano macho Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 20 Una sopa espesa de lentejas con papas, zanahorias y el toque especial del plátano macho. Rendidora y llenadora. Ingredientes 500 gramos de lentejas

2 litros de agua

1/4 taza de aceite de oliva extra virgen

1 pizca de sal

1 cebolla grande, rallada

4 jitomates saladet grandes, rallados 8 dientes de ajo, picados finamente

4 papas, cortadas en cubitos

3 cebollas, cortadas en cubitos

2 plátanos machos, pelados y rebanados

5 hojas de laurel

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Enjuaga y limpia las lentejas. Coloca en un recipiente y cubre con agua. Deja remojar mientras preparas los otros ingredientes. 2. Coloca 2 litros de agua en una olla grande. Agrega el aceite de oliva y la sal. Mezcla y calienta a fuego alto hasta que suelte el hervor. 3. Escurre las lentejas y vierte cuidadosamente dentro del agua hirviendo. Agrega la cebolla, jitomates, ajo, papas, zanahorias y plátanos. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que las lentejas estén suaves, entre 45 minutos y 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.