Sopa de pollo con elote Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 5 Cubos de pechuga de pollo en caldo de pollo con granos de elote, arroz y pimiento. Esta receta fácil lleva un toque de chile en polvo. Saludable y nutritiva. Ingredientes 1/2 taza de arroz crudo

500 gramos de pechuga de pollo sin piel ni hueso, cortada en cubos

1 pimiento morrón verde, picado

1 cebolla, picada

2 cucharaditas de chile en polvo 1 cucharadita de ajo en polvo

2 tazas de caldo de pollo

1 lata (400 gramos) de granos de elote, sin escurrir

1 limón sin semilla, cortado en gajos Cómo hacerlo 1. Coloca el arroz y 1 taza de agua en una cacerola pequeña. Deja que suelte el hervor a fuego alto, luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 20 minutos, hasta que esté suave. 2. Engrasa una cacerola grande con aceite en aerosol y calienta a fuego medio. Agrega el pollo, pimiento, cebolla, chile en polvo y ajo en polvo; cocina durante 5 minutos, moviendo constantemente. Agrega el caldo y el elote. Incorpora 1 taza de arroz cocido. Sube el fuego hasta que hierva, luego reduce de nuevo a bajo y cocina durante 10 minutos, hasta que el pollo se haya cocido completamente. 3. Sirve acompañado de gajos de limón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

