Alambres de pollo a la BBQ Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Alambres o brochetas de pollo con cebolla morada, pimientos verde y rojo, barnizadas con salsa barbeque y asadas a la perfección. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 4 pechugas de pollo sin piel ni hueso, cortadas en cubos

1 pimiento morrón verde, cortado en cubos de 5 centímetros

1 cebolla, cortada gajos gruesos

1 pimiento morrón rojo, cortado en cubos de 5 centímetros

1 taza de salsa tipo BBQ Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador a fuego alto. 2. Inserta un cubo de pechuga de pollo en un alambre, alternando con pimiento verde, cebolla morada y pimiento rojo. 3. Engrasa ligeramente la parrilla del asador. Acomoda los alambres en el asador caliente y barniza con salsa barbeque. Cocina durante 15 minutos, volteando y barnizando frecuentemente con la salsa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.