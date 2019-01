Pollo asado fácil y rápido Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pechugas de pollo marinadas rápidamente en aderezo light estilo italiano. Se asan en el asador o comal y se sirven con pimientos y calabacita asados también. Ingredientes 4 pechugas de pollo sin piel ni hueso

1 taza de aderezo light estilo italiano

1 pimiento morrón verde

1 pimiento morrón rojo

1 calabacita Cómo hacerlo 1. Coloca las pechugas de pollo en una bolsa grande con cierre. Agrega 2/3 taza de aderezo italiano y cierra. Deja marinar entre 5 y 10 minutos. 2. Mientras, corta los pimientos en cubos grandes y la calabacita en rebanadas gruesas. Coloca estas verduras en otra bolsa con cierre. Agrega el resto del aderezo. 3. Asa el pollo y las verduras a fuego medio en el asador o un comal.

