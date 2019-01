Mini hot cakes de manzana y pasas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 17 Min Tiempo Activo 7 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pequeños panecillos o hot cakes con haring integral, puré de manzana y pasas. Fáciles de preparar y perfectos para llevar contigo al trabajo o escuela. Ingredientes 2 huevos, batidos

1 taza de puré de manzana

1 cucharadita de canela molida

2 cucharadas de azúcar blanca

1 taza de harina blanca de trigo 1/2 taza de harina integral de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 taza de uvas pasa Cómo hacerlo 1. Coloca en un tazón grande los huevos, puré de manzana, canela, azúcar, harina, polvo para hornear, vainilla y pasas. Forma 6 mini hot cakes don la masa. 2. Calienta un comal antiadherente a fuego medio. Acomoda los hot cakes en el comal y cocina, volteando una vez, hasta que ambos lados hayan tomado un tono dorado, entre 5 y 7 minutos.

