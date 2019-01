Fondue de queso tradicional Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Aprende cómo hacer fondue de queso con esta receta fácil. Este foundue lleva quesos Emmental y Gruyere, así como vino blanco. Ingredientes 250 gramos de queso Emmental, rallado

250 gramos de queso Gruyere, rallado

2 cucharadas de fécula de maíz

1 diente de ajo, cortado a la mitad

250 mililitros de vino blanco seco

1/4 cucharadita de nuez moscada molida

1 baguette, cortado en cubos Cómo hacerlo 1. Mezcla los quesos rallados con la fécula de maíz. 2. Frota el ajo sobre el fondo y las paredes de la olla para foundue o una cacerola de hierro. Agrega el vino blanco y calienta a fuego medio. Deja que empiece a hervir suavemente, luego agrega poco a poco el queso, revolviendo con movimientos en forma de ocho. Cuando el queso se haya derretido e integrado completamente, agrega la sal y la nuez moscada. 3. Sirve el foundue de inmediato acompañado de cubos de baguette.

