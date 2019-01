Ensalada de pollo con cuscús (couscous) Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Cuscús, pimientos de diferentes colores y cubos de pechuga de pollo cocida en vino blanco con jugo de limón. Una receta sabrosa y saludable. Ingredientes 1 taza de cuscús (couscous)

2 tazas de caldo de pollo

1/2 taza de vino blanco seco

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo fresdo de limón

1 1/2 cucharaditas de comino molido

1 diente de ajo, picado 500 gramos de pechuga de pollo sin piel ni hueso, en cubos

1 pimiento morrón verde, troceado

1 pimiento morrón rojo, troceado

1 pimiento morrón amarillo, troceado

4 cebollitas cambray, picadas

1/4 taza de aceitunas negras sin hueso Cómo hacerlo 1. Prepara el cuscús de acuerdo a las instrucciones del paquete, utilizando caldo de pollo como líquido. Escurre y reserva. 2. Coloca en un sartén grande el vino, aceite, 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharadita de comino y ajo; mezcla bien y agrega el pollo. Cocina a fuego bajo hasta que el líquido se haya evaporado y el pollo se haya cocido, entre 5 y 7 minutos. 3. Saca el pollo del sartén y coloca en un tazón grande junto con el resto del jugo de limón y comino, pimientos, cebollita cambray y cuscús. Mezcla bien y sirve. Adorna con aceitunas.

