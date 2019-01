Papa al horno básica Tiempo Total 1 H 33 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 3 Min Porciones 1 Aprende cómo preparar una papa al horno con esta receta fácil. Sirve tu papa como guarnición de carnes o utilízala para preparar sopa. Ingredientes 1 papa grande Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. 2. Lava muy bien la papa y pica varias veces con un tenedor para permitir que escape el vapor (esto evitará que la papa explote en tu horno). 3. Hornea durante 1.5 horas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

