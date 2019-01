Sopa de alubias sencilla Tiempo Total 12 H 15 Min Tiempo Activo 4 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Frijoles blancos (alubias) cocidos con jamón picado, zanahorias y cebolla. Una receta de sopa fácil, saludable y sabrosa. Ingredientes 500 gramos de alubias secas

2 litros de agua

12 zanahorias baby

1 taza de cebolla picada

250 gramos de jamón picado

1/4 taza de salsa cátsup

Coloca frijoles y agua en un tazón grande. Tapa y deja reposar durante toda la noche. 2. Enjuaga los frijoles remojados y coloca dentro de una olla. Cubre con agua y agrega las zanahorias, cebolla y jamón. Calienta a fuego alto hasta que empiecen a hervir, luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 4 horas. Agrega salsa cátsup al gusto sólo para darle color. Sazona con sal y pimienta.

