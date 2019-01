Ensalada tropical de pollo Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechuga de pollo con mango, piña, coco y nueces, con un aderezo light de mayonesa y crema ácida. Una receta de ensalada fácil, deliciosa y saludable. Ingredientes 2 tazas de pechuga de pollo cocida y picada

1/2 taza de apio picado

2 tazas de piña fresca picada

1/2 taza de mango fresco picado

1/2 taza de nueces picadas 1/4 taza de coco rallado sin azúcar

2 mandarinas, peladas y en gajos sin membrana

1/4 taza de mayonesa baja en grasa

2 cucharadas de crema ácida baja en grasa Cómo hacerlo 1. Mezcla muy bien todos los ingredientes en un tazón. Cubre y refrigera de 1 a 2 horas antes de servir.

