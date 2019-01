Pollo agridulce estilo caribeño Tiempo Total 8 H 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pechugas de pollo marinadas en una salsa de naranja con limón, salsa de soya y un toque de orégano. Una receta saludable fácil de preparar. Ingredientes 1/4 taza de jugo fresco de naranja

2 cucharadas de jugo de limón sin semilla

1 cucharada de mermelada de mango

2 cucharaditas de jengibre fresco rallado

1 cucharada de aceite de oliva 1/2 cucharadita de salsa picante de botella

1 cucharadita de orégano fresco picado

2 dientes de ajo, picados

Mezcla en un tazón de vidrio el jugo de naranja, jugo de limón, mermelada, jengibre, aceite, salsa, orégano y ajo. Agrega el pollo, revuelve bien y tapa el tazón. Deja marinar dentro del refrigerador durante toda la noche. 2. Precalienta el asador o comal a fuego medio-alto. 3. Saca el pollo del tazón y desecha la marinada. Asa en el asador o comal hasta que se haya cocido completamente, aproximadamente 7 minutos por lado.

