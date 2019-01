Salteado de pollo con nuez de la India Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Fajitas de pollo salteadas con zanahoria y apio, bañadas en una salsa agridulce de naranja, y servidas con nuez de la India. Una receta saludable y fácil con un aire oriental. Ingredientes 2 cucharaditas de aceite de cacahuate

2 varas de apio, picadas

2 zanahorias, peladas y en rodajas

750 gramos de fajitas de pechuga de pollo

1 cucharada de fécula de maíz

3/4 taza de jugo de naranja 3 cucharadas de salsa de soya lite

1 cucharada de miel

1 cucharadita de jengibre fresco picado

1/4 taza de nuez de la India

1. Calienta 1 cucharadita de aceite de cacahuate en un wok o sartén a fuego alto. Agrega el apio y las zanahorias, y saltea durante 3 minutos. Añade el resto del aceite, luego incorpora el pollo y saltea durante 5 minutos más. 2. Disuelve la fécula de maíz en el jugo de naranja. Añade la salsa de soya, miel y jengibre; mezcla bien. Vierte sobre el pollo y cocina, moviendo constantemente, hasta que la salsa se haya espesado. Sirve y adorna con la nuez y el cebollín picado.

