Pollo asado a las hierbas Tiempo Total 24 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechugas de pollo marinadas en una mezcla de cuatro hierbas en aceite de oliva y vinagre balsámico. Una receta fácil y saludable. Ingredientes 2 cucharadas de perejil fresco picado

2 cucharaditas de romero fresco picado

2 cucharaditas de tomillo fresco picado

1 cucharadita de salvia seca

3 dientes de ajo, picados 1/4 taza de aceite de oliva

1/2 taza de vinagre balsámico

Sal y pimienta al gusto

1. Coloca el el vaso de la licuadora el perejil, romero, tomillo, salvia, ajo, aceite, vinagre, sal y pimienta. Licua hasta tener una consistencia uniforme. Coloca el pollo en una bolsa de plástico con cierre y vierte encima la salsa marinada. Mezcla muy bien, cierra la bolsa y deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 2 horas y no más de 24. 2. Precalienta el asador o el comal a fuego medio-alto. 3. Retira el pollo de la bolsa y desecha la marinada. Asa en el asador o comal durante 6 o 7 minutos por lado, hasta que el pollo esté completamente cocido.

