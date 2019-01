Zanahorias al brandy Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Zanahorias baby con brandy, miel y un toque de canela, cocidas al horno envueltas en papel aluminio. Una receta de guarnición fácil y saludable. Si lo prefieres, sustituye el brandy por ron añejo. Ingredientes 3 tazas de zanahorias baby

1 cucharada de aceite de cacahuate

1/4 taza de brandy

2 cucharaditas de miel

1 cucharadita de canela molida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 ºC (400 ºF). Coloca las zanahorias en una trozo grande de papel aluminio. Rocía con aceite de cacahuate, brandy y miel, y espolvorea con canela. 2. Forma un paquete sellando muy bien el papel aluminio. Hornea hasta que las zanahorias estén suaves, pero aún crujientes, entre 25 y 35 minutos.

