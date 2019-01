Col asada Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Trozos de col sazonados con ajo en polvo, sal y pimienta, y asados envueltos en papel aluminio. Si lo prefieres, puedes hornearla a fuego medio por 30 minutos. Ingredientes 1 col grande

1 1/2 cucharaditas de ajo en polvo, o al gusto

Corta la col en 8 gajos y retira el corazón con ayuda de un cuchillo. Corta un trozo de papel aluminio lo suficientemente grande como para envolver toda la col. Coloca los gajos de col sobre el papel aluminio. Sazona con ajo en polvo, sal y pimienta. Envuelve sellando el papel aluminio perfectamente. 3. Coloca el paquete en el asador y asa hasta que la col esté suave, entre 30 y 40 minutos.

