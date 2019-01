Ensalada con espárragos y naranja Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de lechuga orejona con espárragos y naranja, aderezados con una vinagreta balsámica con un toque de jugo de naranja. Una receta saludable para diabéticos. Ingredientes 2 1/2 tazas de espárragos troceados diagonalmente

2 tazas de hojas de lechuga orejona troceadas

2 naranjas grandes, peladas y en rodajas

1 cebolla morada, en rodajas delgadas

1/3 taza de vinagre balsámico 2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de naranja

1 cucharada de azúcar natural baja en calorías

Calienta 1 litro de agua en una olla a fuego alto. Cuando esté hirviendo, agrega los espárragos y cocina durante 1 minuto. Escure y deja que se sequen. 2. Coloca los espárragos secos en un tazón grande. Agrega la lechuga, naranjas y cebolla morada. 3. Aparte, mezcla muy bien el vinagre balsámico con el aceite de oliva, jugo de naranja, azúcar, sal y pimienta. Vierte sobre la ensalada y revuelve bien.

