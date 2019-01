Espinacas con piñones Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una guarnición rápida de espinacas guisadas en aceite de oliva con piñones tostados y un toque de ajo. Una receta saludable y fácil de preparar. Ingredientes 1 kilo de espinacas

2 cucharaditas de aceite de oliva

2 cucharadas de piñones tostados

1 cucharadita de ajo picado

Pimienta recién negra molida al gusto Cómo hacerlo 1. Lava las espinacas dejando que parte del agua se quede en las hojas. Coloca dentro de un sartén grande, tapa y cocina a fuego medio-alto hasta que se marchiten, aproximadamente 3 minutos. 2. Calienta el aceite en un sartén limpio a fuego medio-alto. Agrega las espinacas, piñones y ajo; cocina, durante 2 minutos. Sazona con pimienta y sirve.

