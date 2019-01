Puré de papa a la hierbas Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Una versión más saludable y sabrosa del puré de papa. Esta receta lleva leche baja en grasa y aceite de oliva, en lugar de mantequilla. Ingredientes 1 cabeza de ajo

1/2 taza de caldo de pollo

3 papas, peladas y cortadas en cubos

1 taza de leche baja en grasa, tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de tomillo seco

1/2 cucharadita de romero seco, triturado

Rebana la parte superior de la cabeza de ajo de forma que puedas ver los dientes. Coloca la cabeza entera en un refractario para hornear, junto con el caldo, y tapa. Hornea durante 1 hora, saca el refractario del horno y reserva. 3. Mientras, hierve las papas en abundante agua durante 20 minutos o hasta que estén suaves. Escurre y coloca dentro de un tazón. Agrega la leche tibia y el aceite de oliva. Bate con batidora eléctrica hasta que se esponjen. Incorpora las hiervas y bate bien. 4. Exprime la pulpa del ajo y desecha las cáscaras. Agrega la pulpa a las papas y bate de nuevo. Sazona con sal y pimienta.

