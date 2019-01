Espárragos con ajo al horno Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Espárragos horneados con ajo, aceite de oliva y tomillo, en paquetes de papel aluminio. Una receta fácil, rápida y saludable. Ingredientes 12 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1/4 taza de vino blanco

3 tazas de espárragos cortados diagonalmente

6 ramitas de tomillo fresco Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Corta 6 trozos grandes de papel aluminio. Divide el ajo, aceite de oliva, vino, espárragos y tomillo y acomódalos en cada trozo de papel aluminio. Dobla el papel aluminio, sellando herméticamente. Coloca los paquetes en una charola para hornear y hornea entre 20 y 25 minutos, hasta que los espárragos estén suaves. Abre los paquetes con cuidado y sirve los espárragos bañados en sus jugos.

