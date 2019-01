Sopa de pimiento con alubias Tiempo Total 15 H 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 H Porciones 6 Esta sopa es un puré de alubias o frijoles blancos con pimientos rojos asados y pelados. Sencilla, saludable y sabrosa. Ingredientes 3 pimientos morrón rojos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada

1 cucharada de ajo picado

850 gramos de alubias precocidas, escurridas y enjuagadas

1 litro de caldo de pollo

Asa los pimientos en un comal caliente o bajo el asador del horno u hornito, volteando hasta que se hayan ampollado uniformemente. Coloca dentro de una bolsa de papel, cubre con una toalla de cocina y deja que suden de 20 a 30 minutos. Pela los pimientos y desecha el rabo y las semillas. Pica y reserva. 2. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe durante 5 minutos o hasta que la cebolla se vea transparente. Ahora incorpora los pimientos y sofríe de 2 a 3 minutos más. 3. Enseguida añade el caldo de pollo y las alubias, revolviendo muy bien. Deja que suelte el hervor, apaga y deja entibiar. Licua la sopa poco a poco, regresa a la olla y cocina a fuego bajo durante 5 minutos o hasta que se haya calentado de nuevo.

