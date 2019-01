Pasta con espinacas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Pasta de concha (u otra pasta corta) guisada con espinacas y una cantidad generosa de ajo. Prepara esta receta fácil y rápidamente. Ingredientes 500 gramos de pasta de concha

300 gramos de espinacas congeladas picadas

2 cucharadas de aceite de oliva

7 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de chile seco triturado

Sal al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve abundante agua con sal en una olla grande. Agrega la pasta y las espinacas y cocina entre 8 y 10 minutos o hasta que la pasta esté “al dente”. Escurre y reserva. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega el ajo y el chile; sofríe hasta que el ajo se haya dorado muy ligeramente, aproximadamente 5 minutos. Apaga e incorpora la pasta y las espinacas. Mezcla bien y sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.