Pechugas empapeladas con papa y salsa Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pechugas de pollo con papas bañadas en salsa ranchera y cocidas al horno en paquetes de papel aluminio. Una receta facilísima a prueba de inexpertos. Ingredientes 4 pechugas de pollo

2 tazas de salsa ranchera

1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Coloca cada pechuga de pollo en el centro de un trozo de papel aluminio. Vierte 1/4 de taza de salsa sobre cada pechuga. Cubre con rebanadas de papa y agrega 1/4 de taza de salsa encima. Sella los paquetes y acomódalos sobre un refractario o charola para hornear, con la "costura" hacia arriba. Hornea durante 45 minutos. Abre con cuidado y sirve.

