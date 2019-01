Pechugas picosas asadas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Pechugas de pollo sazonadas con una mezcla de chile en polvo, páprika y especias, y asadas a la perfección. Una receta muy sencilla, pero sabrosa. Ingredientes 2 1/2 cucharadas de páprika (pimentón)

2 cucharadas de ajo en polvo

1 cucharada de sal

1 cucharada de cebolla en polvo

1 cucharada de tomillo seco

1 cucharada de chile en polvo

1cucharada de pimienta negra molida

Mezcla en un recipiente la páprika, ajo en polvo, sal, cebolla en polvo, tomillo, chile en polvo y pimienta molida. Reserva 3 cucharadas de este sazonador para el pollo. Guarda el resto en un recipiente herméticamente cerrado para su uso posterior (puede sazonar pescados, carnes o verduras). 2. Precalienta el asador a fuego medio-alto. Unta las 3 cucharadas del sazonador sobre ambos lados de las pechugas de pollo. 3. Engrasa ligeramente la parrilla del asador. Asa las pechugas de pollo sazonadas de 6 a 8 minutos por lado, o hasta que se hayan cocido completamente.

