Camarones picosos a la parrilla Tiempo Total 21 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Camarones frescos sazonados con ajo, chile en polvo y jugo de limón, y asados a la perfección en el asador. Ingredientes 1 diente de ajo grande

1 cucharada de sal de grano

1/2 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de páprika

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de jugo de limón fresco

1 kilo de camarones grandes, pelados y limpios

8 rebanadas de limón para adornar Cómo hacerlo 1. Calienta el asador a fuego medio. 2. Tritura el ajo junto con la sal de grano en un molcajete o mortero. Agrega el chile el polvo, páprika, aceite de oliva y jugo de limón, y mezcla hasta tener una pasta homogénea. Vierte la pasta sobre los camarones, y revuelve hasta cubrirlos completamente. 3. Engrasa ligeramente la parrilla del asador. Cocina los camarones de 2 a 3 minutos por lado o hasta que estén opacos. Sirve y decora con las rebanadas de limón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

