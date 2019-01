Sopa de arroz salvaje con elote Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Receta de sopa de arroz salvaje con granos de elote tierno y chilaca, en un caldo de pollo lleno de sabor. Ingredientes 2 tazas de granos de elote

1/3 taza de cebolla picada

1/3 taza de zanahorias picadas

5 tazas de caldo de pollo

2 tazas de arroz salvaje, cocido

1/2 taza de chile chilaca, picado 1 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de comino en polvo

1/2 cucharadita de orégano seco

1/8 cucharadita de pimienta roja

1. Coloca el elote, cebolla, zanahoria y 2 tazas de caldo de pollo en una cacerola grande a fuego medio, y deja que suelten el hervor. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 15 minutos. 2. Incorpora el resto del caldo, arroz cocido, chilaca, chile en polvo, comino, orégano y pimienta roja. Cocina sin tapar durante 5 minutos, o hasta que todo se haya calentado perfectamente. 3. Sirve en platos hondos y espolvorea con cilantro. Acompaña con salsa casera de jitomate.

