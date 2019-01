Sopa de frijol y pasta con jitomate Tiempo Total 38 Min Tiempo Activo 28 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta receta combina frijoles bayos, pasta de concha y jitomate en una sopa fácil de preparar, rápida y saludable. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

1 taza de cebolla picada

3 dientes de ajo, picados

1 lata (800 gramos) de jitomates enteros pelados

3 tazas de caldo de pollo listo para servir 1 lata (560 gramos) de frijoles bayos enteros

1/4 taza de perejil picado

1 cucharadita de hojas de laurel trituradas

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

120 gramos de pasta de concha Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y cocina durante 5 minutos o hasta que la cebolla esté suave. 2. Agrega los jitomates (con todo y sus jugos), frijoles, caldo de pollo, perejil, albahaca y pimienta. Sube el fuego a alto hasta que empiecen a hervir, moviendo de vez en cuando. Deja que hiervan durante 1 minuto, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 10 minutos. 3. Incorpora la pasta y cocina entre 10 y 12 minutos más o hasta que la pasa esté suave. Sirve inmediatamente.

