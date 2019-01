Sopa de habas con verduras Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo 2 H 5 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 9 Sopa de habas fácil de preparar con zanahorias, apio y poro. Una receta para apetitos feroces pero saludables. Ingredientes 1 litro de agua

500 gramos de habas secas

2 cucharadas de aceite de oliva

5 zanahorias, picadas

1 poro, su bulbo, picado 2 cucharadas de cebolla picada

2 varas de apio, picado

4 cubos o pastillas de caldo de verduras

2 litros de agua Cómo hacerlo 1. Calienta un litro de agua en una olla hasta que hierva. Agrega las habas, y deja que hiervan durante 2 o 3 minutos. Apaga y deja reposar durante 1 o 2 horas, tapadas, hasta que se hayan suavizado. Escure y enjuaga muy bien. 2. Calienta el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio. Agrega las zanahorias, poro, cebolla y apio; sofríe hasta que el poro y la cebolla se vean transparentes. Incorpora las habas remojadas, y sofríe durante 2 o 3 minutos más. 3. Mientras, hierve un litro de agua. Agrega el caldo de verduras, y revuelve hasta disolver. Vierte sobre las habas y las verduras. Añade el resto del agua, reduce el fuego a bajo y cocina entre 60 y 90 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.