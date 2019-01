Tortilla de papas ralladas Tiempo Total 9 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Papas ralladas y cocidas en un sartén hasta que forman una costra dorada y crujiente. Un platillo de origen suizo que se sirve a la hora del desayuno. Ingredientes 1 kilo de papas

3 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de leche Cómo hacerlo 1. Coloca las papas en una olla grande y cubre con agua. Hierve a fuego medio-alto hasta que estén suaves y puedas picarlas fácilmente con un tenedor, aproximadamente 15 minutos. Escurre y refrigera durante toda la noche. 2. Al día siguiente, pela y ralla las papas dentro de un tazón grande. 3. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega las papas y sazona con sal. Presiona las papas con una espátula formando una tortilla gruesa. Rocía con la leche. Tapa el sartén. Cuando escuches que las papas empiecen a hacer ruido, entre 5 y 10 minutos, reduce el fuego a bajo. Cocina hasta que se haya formado una costra café dorada, aproximadamente 30 minutos. Cubre el sartén con un plato grande y voltea las papas sobre éste. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.