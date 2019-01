Glaseado para pavo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Dale un toque de manzana a tu pavo navideño o de fin de año con este glaseado a base de jugo de manzana y miel. Ingredientes 1/4 taza de jugo orgánico de manzana sin azúcar

1/3 taza de mantequilla derretida

1/3 taza de miel Cómo hacerlo 1. Mezcla muy bien el jugo de manzana con la mantequilla y la miel. 2. Empieza a barnizar con este glaseado el pavo, 45 minutos antes de que termine de hornearse. Glasea varias veces antes de sacar el pavo del horno.

