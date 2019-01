Lomo de cerdo al tequila Tiempo Total 8 H 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Carne de cerdo marinada en una mezcla de tequila con jugos de limón y naranja, miel y chile. Mucho más deliciosa si la asas en el asador. Ingredientes 1 taza de jugo de limón fresco

1/2 taza de tequila

1/2 taza de jugo de naranja

1/4 taza de cilantro fresco picado

2 cucharadas de chiles verdes picados

1 1/2 cucharadas de chile en polvo 1 cucharadita de ajo finamente picado

1 cucharada de miel de abeja

1 cucharadita de sal

3/4 cucharadita de pimienta negra

1 kilo de lomo de cerdo Cómo hacerlo 1. Mezcla el jugo de limón, tequila, jugo de naranja, cilantro, chiles, chile en polvo, ajo, miel, sal y pimienta en un tazón grande. Vierte la mezcla dentro de una bolsa resellable grande y agita. Coloca la carne dentro de la bolsa, cierra y refrigera durante toda la noche. 2. Precalienta el asador a temperatura alta y engrasa la parrilla con un poco de aceite. 3. Saca la carne de la marinada. Asa durante 20 minutos, volteando ocasionalmente, o hasta que la carne haya alcanzado una temperatura interna de 70°C.

